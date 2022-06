PINKAFELD. Am Abschlusstag der Special Olympics 2022 waren das tropische Kaiserwetter und die bereits entspannte Stimmung nach drei reibungslos abgelaufenen Wettkampftagen im Vordergrund.

Rund 60 Lehrende und Schüler*innen der HTL Pinkafeld waren an den vier Tagen als Volunteers in verschiedenen Funktionen und Teams auf der HTL-Leichtathletikanlage mit dabei und unterstützten das Organisationsteam.

Beim gemeinsamen Abschluss bedankte sich der Techn. Delegierte Thomas Gruber bei allen, die bei der Vorbereitung und Durchführung mitgeholfen hatten, bevor die letzte Siegerehrung des Staffelwettbewerbs den endgültigen Abschluss bildete.