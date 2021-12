Weihnachtsfeier in der Übungsfirma Prodio

Wie in jedem Unternehmen ist es auch in der Übungsfirma Prodio OG zur liebgewonnenen Tradition geworden, eine Weihnachtsfeier zu veranstalten. In diesem Schuljahr konnten die Prodio-Mitarbeiter*innen den Ausklang des Unterrichtstages bei selbstgebackenen Keksen, mitgebrachten Speisen und Getränken und mit viel Abstand im Speisesaal der HBLA Oberwart genießen. Organisiert wurde die Feier von den Mitarbeiter*innen der HR-Abteilung. Besonders gelungen war ein von ihnen gestaltetes Spiel, bei dem Aufgabenstellungen im Team gelöst werden musste. Bei dieser „Schnitzeljagd“ kam auch der Spaß nicht zu kurz.

Für die Feiernden war es eine gute Gelegenheit, sich in netter Atmosphäre über bereits erbrachte Leistungen und noch anstehende Aufgaben in der Übungsfirma auszutauschen. Auch aus der Sicht der beiden Geschäftsführer*innen war es eine rundum gelungene Veranstaltung, die den Teamgeist und die Motivation der Mitarbeiter*innen gefördert hat.