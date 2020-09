Aufholjagd blieb für die Sportvereinigung Oberwart unbelohnt

Die Leistung hätte gepasst, aber das Ergebnis passt nicht zur gezeigten Leistung!



Von Beginn weg war das Spiel gegen Siegendorf ein sehr offen geführtes Spiel mit einigen Halbchancen. In der 12. Minute ging Siegendorf mit 0:1 durch Philipp Prosenik (einer von drei Ex-Rapidlern) in Führung. Oberwart versuchte nach vorne hin mehr zu machen, konnte aber keine Chance im Tor unterbringen. Dazu kamen auch stellenweise die Pfiffe des Schiedsrichters, welcher bei fast jeder Kleinigkeit ein Foul für Siegendorf gab, jedoch kaum ein Foul auf Oberwarter Seite. Somit ging es mit einem 0:1 in die Pause. Nach der Pause konnte Siegendorf auf 0:2 erhöhen, jedoch war es hier ein Eigentor von Kager.

Oberwart zeigte viel Moral und Kampfgeist und so gelang erst Feiner das 1:2, danach Jani der Ausgleich und dann nochmals Feiner mit dem Führungstreffer für die Oberwarter. Doch die Führung blieb nicht lange erhalten. Gleich 2 Minuten nach dem Führungstreffer gelang den Gästen der Ausgleich zum 3:3.

Den Schlusspunkt setzte Markic mit dem 3:4. Oberwart versuchte zwar noch den Ausgleich zu erzwingen, aber leider gelang das Tor nicht mehr.

Auch Oberwarts Reserve verlor gegen die Reserve von Siegendorf mit 1:3. Torschütze für die Oberwarter war Niklas Mikovits.