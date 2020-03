Am Samstag den 29. Feber fand in der Merhrzweckhalle in Siget das 2. Ranglistenturnier der BDSO statt.

Teilnehmen durften alle Damen und Herren die freude am Dartspielen haben.

Gespielt wurde 501 double out, best of three.

Nach vielen spannenden Spielen gewannen das Herren Doppel: Mayerhofer Stefan/Sojka Patrick,

Damendoppel: Ferstl Martha/Ulreich Christine, Herren Einzel.: Sojka Patrick vor Schützenhöfer Gerald

und Hirt Josef, Damen Einzel: Steiner Sabine, Mixed Doppel: Ulreich Christine/Lippert Gabor.