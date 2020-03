Die U19-Young Gunners und Gunners Girls siegen am Wochenende souverän.

OBERWART. Die U19-Young Gunners und Gunners Girls absolvierten jeweils ein Heimspiel in der U19-Superliga. Beide Spiele endeten mit klaren Heimsiegen und komplettierten damit das erfolgreiche Basketball-Wochenende der Gunners.

Young Gunners Sieger im Grunddurchgang



Am Samstag empfingen die Young Gunners BC Vienna in der Sporthalle Oberwart. Die Wiener erwischten den besseren Start und führten nach zehn Minuten sogar 21:11, doch im zweiten Viertel übernahmen die Oberwarter das Kommando. Bis zur Pause drehten sie den Zehnpunkte-Rückstand in einen ebensolchen Vorsprung (46:36) und entschieden Viertel 2 mit 35:15 für sich.

Im dritten Viertel, das mit 29:29 ausgeglichen verlief, hielten die Young Gunners die Wiener auf Distanz. Im Schlussabschnitt legten Blazevic & Co. nochmal einen Zahn zu. Mit 94:78 holten sie den nächsten Sieg und schließen damit als Tabellenführer mit 35 Punkten den Grunddurchgang in der U19-Superliga ab. Beste Werfer: Blazevic (18), Pasterk (15), Simmel (15)

Gunners Girls klar voran

Auch die Gunners Girls erwischten gegen DBB LZ OÖ einen schwächeren Start und lagen rasch mit 0:4 zurück. Doch bis zum Ende des ersten Viertel hatte sich die Klasse der jungen Oberwarterinnen durchgesetzt.

Am Ende gab es einen 99:61-Triumph, wobei in den Schlusssekunden der 100er nicht fallen wollte.

Mit dem Heimsieg holten sich die Mädchen von Coach Yao Schaefer die Tabellenführung von Vienna United wieder retour.

Unger Steel Gunners bezwangen Flyers Wels