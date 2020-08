Halbzeit für die 53 Bewegt im Park Angebote der ASKÖ Burgenland! Gratis, unkompliziert und ohne Anmeldung: Die 53 Angebote durch die ASKÖ im Burgenland locken diesen Sommer noch bis Anfang September zahlreiche TeilnehmerInnen in die Parks und auf die öffentlichen Plätze.

Im Bezirk Oberwart wird jeden Mittwoch in Großpetersdorf ein Bewegungsprogramm für Kinder (18:00-19:00) und Erwachsene (07:30-08:30) angeboten.

Weitere Angebote der ASKÖ im Bezirk Oberwart gibt es in Kohfidisch, Rechnitz, Günsek und Oberkohlstätten.

Alle Angebote unter:

https://www.askoe-burgenland.at/de/newsshow-bewegt-im-park-2020

