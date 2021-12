Die Unger Steel Gunners Oberwart holen im letzten Spiel des Jahres einen wichtigen Sieg bei den Kapfenberg Bulls.

OBERWART/KAPFENBERG. Nach dem erkämpften Heimsieg gegen Traiskirchen ging es am 30. Dezember zum Auswärtsmatch zu den Bulls. Die Gunners - wieder mit Gardner - erwischten einen guten Start und scoren gleich mehrmals aus der Distanz. Damit führen sie auch rasch, ziehen aber auch einige Fouls, sodass die Bulls im Foulbonus einige Freiwurf-Punkte machen. Nach kurzem Führungswechsel ist es der überragende Knessl, der mit einem Dreier Oberwart wieder voran bringt. Nach zehn Minuten steht es 22:23.

Im zweiten Viertel sind es zunächst die Bulls, die anschreiben, aber Käferle und Poljak kontern. Poljak bringt Oberwart mit 32:27 voran. Die Kapfenberger kommen aber wieder früher an die Freiwurflinie und nutzen auch Fehler der Oberwarter, um wieder heranzukommen. Dann sorgt Gardner für mehrere tolle Punkte und die Gunners sind wieder voll im Spiel. Mit einem +8 (52:44) aus Sicht der Leitner-Jungs geht es in die Halbzeitpause. Beeindruckend ist die Dreierquote der Gunners: 11 von 17 landen in den Korb.

Gunners-Sieg nie in Gefahr

Im dritten Abschnitt ziehen die Gunners weiter davon, vor allem Knessl trifft nach Belieben. Rasch ist der Vorsprung zweistellig (57:46). Die Gunners bauen diesen sukzessive weiter aus. Mit 55:70 geht es in den Schlussabschnitt.

Im Schlussviertel zeigen die Bulls ihre Qualitäten und versuchen alles, um doch noch eine Trendwende zu schaffen. Doch Oberwart erhöht den Vorsprung durch fünf Patekar-Punkte auf +18 (77:59). Damit ist die Vorentscheidung gefallen. Oberwart kontrolliert die Schlussphase und lassen nichts mehr anbrennen. Die Bulls betreiben aber noch Ergebniskosmetik. Am Ende heißt es 91:81 für die Gunners, die damit das Jahr auf Platz 3 in der Superliga beenden.

Werfer Gunners: Knessl 22, Poljak 17, Gardner 10, Chatzinikolas 10, Howard 9, Käferle 9, Patekar 8, Rickman 6

Werfer Bulls: Scott 33, Krstic 27, Grubor 13, Cigoja 6, Vötsch 2

Stimmen zum Spiel

Horst Leitner, Coach Gunners: „Gratulation an meine Mannschaft und frohes Neues Jahr.“

Brock Gardner, Spieler Gunners: „Wir haben dreieinhalb Vierteln gut exekutiert und haben vor allem in der Defensive und als Mannschaft sehr gut gespielt. Danach haben wir nur mehr das Nötigste gemacht, haben aber einen wichtigen Sieg errungen.“

Mike Coffin, Coach Bulls: „Wir waren heute in der Defensive zu schwach, um ein Spiel zu gewinnen. Frohes Neues Jahr an alle.“

Heimspiel am 6. Jänner

Die Gunners starten mit dem nächsten Heimspiel ins Neue Jahr 2022. Am Dreikönigstag, 6. Jänner 2022, treffen sie in der Sporthalle Oberwart um 19 Uhr auf den UBSC Graz. Am Sonntag, 9. Jänner 2022, geht es für Oberwart zum Tabellenführer BC Vienna (Spielbeginn: 17.30 Uhr).

Am Samstag, 15. Jänner 2022, spielt Oberwart bei den BBC Nord Dragonz in Eisenstadt im Cup-Halbfinale. Spielbeginn: 19 Uhr.