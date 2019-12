Die SpG Oberwart/Rotenturm erobert den Sieg beim Oberwarter Hallenmasters und den Wanderpokal.

OBERWART. Sechs Teams hatten sich in den beiden Regionalturnieren fürs Oberwarter Hallenmasters qualifiziert. In Gruppe A spielten die SpG Oberwart/Rotenturm, der SC Pinkafeld und der SV Neuberg. Gruppe B bildeten die AKA Burgenland U18, der SV Stegersbach und die SpG Edelserpentin.

Gleich im ersten Spiel gab es für Oberwart eine 0:6-Dusche gegen Neuberg. Mit einem 4:1 über Pinkafeld schafften es die Hausherren ins Halbfinale, wo sie durch ein tolles Tor von Thomas Herrklotz die AKA Burgenland (zwei Siege in der Vorrunde) mit 1:0 besiegten. Neuberg schaffte es mit einem Sieg und einem Remis ins Halbfinale. Dort gab es ein klares 4:1 über Stegersbach.

Klarer Triumph für Oberwart

Im Spiel um Platz 3 sah zunächst die AKA Burgenland nach einer 3:1-Führung wie der sichere Sieger aus, doch zwei Traumtore brachten Stegersbach wieder ins Spiel. Im Finish legten die Nachwuchstalente der Akademie noch die beiden entscheidenden Treffer zum 5:3-Erfolg nach.

Im Finale revanchierten sich die Oberwarter fürs 0:6 gegen Neuberg. Nach anfänglichem Abtasten zeigten die Oberwarter ihre Hallenqualitäten. Zweimal Herrklotz, einmal Gergö, Radics und Wessely sorgten für den 5:1-Endstand. Damit holten sich die Oberwarter den Wanderpokal und 195 wertvolle Masterspunkte.

Zum besten Spieler des Turniers wurde Tomislav Liber (SV Neuberg), zum besten Torhüter Tobias Bencsics (AKA Burgenland U18) gewählt. Torschützenkönig wurde Thomas Herrklotz.

Bester Spieler: Tomislav Liber vom SV Neuberg

hochgeladen von Michael Strini

Die Ergebnisse

Gruppe A: Oberwart - Neuberg 0:6, Pinkafeld - Neuberg 1:1, Oberwart - Pinkafeld 4:1

Gruppe B: AKA Burgenland - Edelserpentin 8:1, Stegersbach - Edelserpentin 8:2, AKA Burgenland - Stegersbach 5:1

Kreuzspiele: Neuberg - Stegersbach 4:1, AKA Burgenland - Oberwart 0:1

Spiel um Platz 3: Stegersbach - AKA Burgenland U18 3:5

Finale: Neuberg - Oberwart 1:5

BFV-Masterswertung

Fix qualifiziert fürs BFV-Hallenmasters am 11. Jänner 2020 in Oberwart ist Titelverteidiger SC/ESV Parndorf. Dazu kommen noch die Top 7 der BFV-Masterswertung.

SpG Oberwart/Rotenturm ... 360 (2 Turniere) SV Mattersburg Amateure ... 234 Punkte (1 Turnier) AKA Burgenland U18 ... 234 (3) SC Bad Sauerbrunn ... 222 (1) SV Neuberg ... 185 (2) ASV Draßburg ... 156 (1) FC Deutschkreutz ... 148 (1) SV Steinberg ... 123 (1) SV Stegersbach... 110 (1) SC Pinkafeld ... 104 (1) ASK Horitschon U23 ... 82 (1)* SC Oberpullendorf ... 74 (1) SpG Edelserpentin ... 52 (1) FC Deutschkreutz U23 ... 41 (1)*

*U23-Teams dürfen am Masters nicht teilnehmen