Das Heimspiel gegen die Vienna D.C. Timberwolves musste erneut verschoben werden.

OBERWART. Covid19 hält auch die Basketball Superliga weiterhin in Atem. Nachdem die Omikron-Mutation bei den Unger Steel Gunners Oberwart zuschlug und auch der Trainingsbetrieb - wie berichtet - eingestellt wurde, sind nun die Timberwolves betroffen.

Sport-Vorstand Martin Pröll: "Großer Dank gebührt Herrn Dr. Bodo, der uns mit viel Beistand durch diese fordernde Situation hilft." Mittlerweile sind die Gunners-Spieler wieder genesen. "Dank der Impfungen verliefen alle Infektionen relativ mild", so Gunners-Präs. Thomas Linzer.

Heimspiel erneut verschoben

Aus diesem Grund wurde das Heimspiel gegen die Vienna D.C. Timberwolves am Samstag, 22. Jänner, auch abgesagt. Es sollte nun schon am Dienstag, 25. Jänner, um 19 Uhr nachgetragen werden. Nun gibt es aber positive Corona-Fälle bei den Wienern, weshalb das Match erneut nach hinten verschoben wird und nun am Mittwoch, 9. Feber, nachgetragen werden soll.

Am Samstag, 29. Jänner, spielen die Gunners auswärts beim SKN St. Pölten. Spielbeginn ist um 19 Uhr. Das ebenfalls abgesagte Auswärtsmatch beim BC GGMT Vienna wird am Mittwoch, 16. Feber, nachgeholt. Spielbeginn ist ebenso um 19 Uhr.

Cup-Final Four

Im Basketball Austria-Cup wird das Cup-Viertelfinale zwischen BC Vienna und SKN St. Pölten am Mittwoch, 26. Jänner, gespielt.

Der Cup-Sieger wird dann wieder im Rahmen eines Final Four-Turnieres am Wochenende vom 5./6. Feber ermittelt. Per Losentscheid wurde das Allsportzentrum Eisenstadt als Austragungsort gewählt. Damit spielen die Gunners beim Gastgeber den BBC Nord Dragonz. Fix ist jedenfalls, dass ein burgenländischer Verein (Gunners oder Nord Dragonz) im Finale steht. Das zweite Halbfinale bestreiten die Swans Gmunden gegen den Sieger aus Vienna gegen St. Pölten.