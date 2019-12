Beim 5:4 Sieg über Tobaj in der Gruppenphase des 27. Mc Donalds Turnieres glaubt man wenn man das Ergebnis sieht - 5x Thomas Herrklotz. Dem war es aber in diesem brisanten Match in welchem Oberwart bereits 2:0 zurück lag und dann schon 5:2 führte nicht so. Denn der Goalgetter Thomas Herrklotz traf zwar, aber nur zum zwischenzeitlichen 1:2. Für die restlichen 4 SVO-Treffer sorgte der Abwehrchef Daniel Seper.

Nach dem Spiel meinte Daniel Seper:"Ich hab mir das vom Herki einfach abgeschaut!"

Oder wie man es auch anders sagen kann - Man kann ja nur vom Goalgetter höchstpersönlich lernen. (P.s. - passt ja auch zu seinem Job als Lehrer ;) )

Und wer sich noch erinnern kann - Oberwart traf in diesem Jahrzehnt 3x im ÖFB Cup auf Austria Wien und beim ersten Aufeinandertreffen schoss Daniel Seper das 1:3 für Oberwart.