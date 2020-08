Acht Medaillen gab es für die Sportler vom LZ Omaha und HSV Pinkafeld im Orientierungslauf.

BEZIRK OBERWART. Am Samstag, 22. August, fanden die österreichischen Staatsmeisterschaften und österreichische Meisterschaften über die Langdistanz in Draßburg statt. Dabei holten die Sportler aus dem Südburgenland neun Medaillen.

Viermal Silber und zweimal Bronze gab es für den HSV Pinkafeld, zwei Bronzemedaillen für den LZ Omaha. Ein weiterer dritter Platz ging an den SKV Deutsch Kaltenbrunn. Die Läufer und Läuferinnen bestritten bei brütender Hitze den Wettkampf.

Medaillengewinner