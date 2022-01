Jakob Riser bietet Coaching im Verkauf, für Führungskräfte und Beratung mit Systematischer und Energetischer Begleitung, sowie auch im Finanzdienstleistungsbereich.

BAD TATZMANNSDORF. Unser Verhalten, unsere Bedürfnisse und Kommunikation werden überwiegend vom Unterbewusstsein gesteuert und spielen auch in Situationen, bei denen wir unter Druck geraten, eine große Rolle. Dafür verantwortlich sind Muster, die zu einem Großteil bereits im (frühen) Kindesalter geprägt werden und in der Folge in allen Lebenssituationen eine Rolle spielen.

Jakob Riser: "Sich selbst „im Griff haben“ ist die Voraussetzung, um andere zu führen, Eigenreflexion eine unabdingbare Notwendigkeit. Dabei ist es wichtig, die Verhaltensweisen seiner Mitarbeiter zu „entschlüsseln“ und daraus die entsprechenden Schlüsse für die Führungsarbeit zu ziehen."

"Spannend dabei ist, dass Erfahrungen aus der Vergangenheit mein Leben in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft beeinflussen. Wichtig ist zudem auch die Erkenntnis, dass wir rund 90 Prozent unserer Tätigkeiten unbewusst machen", fasst Jakob Riser zusammen.

Bewusstsein heben

"Ziele meiner Begleitung (im Workshop oder im Coaching) ist es, Methoden und Techniken nahe zu bringen, die es ermöglichen, den Grad der Bewusstheit zu heben", so Riser.

Die Felder sind breit gestreut: vom Arbeitsbereich hin bis zum Zusammenleben mit dem Partner / in der Familie / oder anderen Gemeinschaften und vor allem betrifft es auch die Erziehung.

Kontakt

Hast du Interesse mehr darüber zu erfahren - du kannst Jakob Riser unter 0664 / 140 38 10 oder office@riser-riser.at erreichen. Weitere Infos unter www.riser-riser.at.