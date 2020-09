Die Wirtschaftskammer Burgenland stellte in dieser Woche die neuen Vorstände einzelner Fachgruppen vor.

BURGENLAND. Die Wirtschaftskammer präsentierte neue Vorstände in Innungen, Fachgruppen und Fachvertretungen verschiedener Sparten - von Versicherungen bis Druck.

Versicherungsmakler- und Berater

Helmut Bauer, Geschäftsführer der Bauer Hartmann Stögerer GmbH aus Eisenstadt, ist neuer Obmann der Fachgruppe Versicherungsmakler- und Berater in Versicherungsangelegenheiten. Seine Stellvertreter sind KommR Siegfried Fleischacker aus Oberwart und Katharina Freingruber aus Pinkafeld.

In der Fachgruppe Versicherungsmakler- und Berater in Versicherungsangelegenheiten werden im Burgenland derzeit 142 Betriebe vertreten.

Buch- und Medienwirtschaft

Gunter Drexler (ÖWB), Buchhändler aus Pinkafeld, ist neuer Vorsitzender der Fachvertretung Buch- und Medienwirtschaft. In der Fachvertretung Buch- und Medienwirtschaft werden im Burgenland derzeit 56 Betriebe vertreten.

Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure

Paul Deutsch (ÖWB), Masseur aus Güssing, wurde zum Landesinnungsmeister der Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure wiedergewählt. Seine Stellvertreter sind Carina Landauer (ÖWB) aus Lackenbach und Hannes Steiger (ÖWB) aus Bad Tatzmannsdorf.

Die Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure vertritt derzeit 981 burgenländische Betriebe. Derzeit wird ein Lehrling in der Kosmetik sowie 9 in der Doppellehre Kosmetiker/Fußpfleger ausgebildet.

Landesinnung Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure: Paul Deutsch, Carina Landauer und Hannes Steiger

Mechatroniker

KommR Herbert Ohr (ÖWB), Unternehmer aus Stoob, wurde zum Landesinnungsmeister der Mechatroniker gewählt. Seine Stellvertreter sind Ingmar Ulreich (ÖWB) aus Oberwart und Josef Dunst (ÖWB) aus Grafenschachen.

Die Landesinnung der Mechatroniker vertritt derzeit 239 burgenländische Betriebe, mit 975 Mitarbeitern. Derzeit werden 70 Lehrlinge ausgebildet.

Landesinnung Mechatroniker: Josef Dunst, KommR Herbert Ohr und Ingmar Ulreich

Telekommunikation

Manfred Binter (ÖWB), Prokurist der Kabelplus GmbH, ist neuer Vorsitzender der Fachvertretung Telekommunikation Burgenland. In der Fachvertretung Telekommunikation werden im Burgenland derzeit 13 Betriebe vertreten.

Druck

Alexandra Sulyok (ÖWB), tuba-musikverlag GmbH aus Oberwart, ist neue Vorsitzende der Fachvertretung Druck. In der Fachvertretung Druck werden im Burgenland derzeit 35 Betriebe vertreten.

Energiehandel

Bettina Mayer-Toifl (ÖWB), Unternehmerin aus Neudörfl, wurde zur Obfrau der Fachgruppe des Energiehandels wiedergewählt. Ihre Stellvertreter sind KommR Werner Adelmann (ÖWB) aus Rechnitz und Hannes Mosonyi (ÖWB) aus Wallern. Die Fachgruppe des Energiehandels vertritt derzeit 58 burgenländische Betriebe.

Personenberatung und Personenbetreuung

Harald Zumpf (ÖWB), Unternehmer aus Oberschützen, wurde zum Obmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung gewählt. Seine Stellvertreter sind Mag. Dr. Christoph Mezgolits (SWV) aus Steinbrunn und Anita Szojak (ÖWB) aus Olbendorf.

Die Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung vertritt derzeit im Burgenland 6.942 Mitglieder.

Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung: Harald Zumpf, Anita Szojak und Christoph Mezgolits

Chemisches Gewerbe und der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger

Marianne Jäger (ÖWB), Unternehmerin aus Oberschützen, wurde zur Landesinnungsmeisterin der Landesinnung der Chemischen Gewerbe und der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger gewählt. Ihre Stellvertreter sind Tibor Teldjesi aus Neudörfl und DI (FH) Harald Bern aus Parndorf.

Die Landesinnung der Chemischen Gewerbe und der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger vertritt derzeit 494 burgenländische Betriebe.

Landesgremium Agrarhandel

Hannes Mosonyi (ÖWB), Unternehmer aus Wallern, wurde zum Obmann des Landesgremiums des Agrarhandels wiedergewählt. Seine Stellvertreter sind Michael Stricker (ÖWB) aus Sigleß und Martin Strobl (ÖWB) aus Ollersdorf.

Das Landesgremium des Agrarhandels vertritt derzeit 177 burgenländische Betriebe mit den Schwerpunkten Getreide-, Obst-, Gemüse- sowie Vieh- und Fleischhandel.

Landesgremium Agrarhandel: Michael Stricker und Obmann Hannes Mosonyi

Landesgremium Versicherungsagenten

Klaus Duller (ÖWB), Unternehmer aus Eisenstadt, wurde zum Obmann des Landesgremiums der Versicherungsagenten wiedergewählt. Seine Stellvertreter sind DI (FH) Markus Landauer (ÖWB) aus Raiding und Günther Ziermann (ÖWB), MAS aus Oberwart.

Das Landesgremium der Versicherungsagenten vertritt derzeit 414 burgenländische Betriebe. 77% der Versicherungsagenten sind EPUs, 23% beschäftigen ein bis maximal vier Mitarbeiter.

Finanzdienstleister

Manfred Ollram, Swiss Life Select aus Mattersburg, ist neuer Vorsitzender der Fachvertretung Finanzdienstleister Burgenland. In der Fachvertretung Finanzdienstleister werden im Burgenland derzeit 162 Betriebe vertreten.

Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie

Wilfried Drexler (ÖWB), suxxess consult Unternehmensberatung GmbH aus Pinkafeld, ist neuer Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie Burgenland. Seine Stellvertreter sind Mag. Hans Lackner (ÖWB) aus Eisenstadt und Norbert Freissmuth (ÖWB) aus Kukmirn.

In der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie werden im Burgenland derzeit 1.259 Betriebe vertreten.

Entsorgungs- und Ressourcenmanagement

Christoph Pöck (ÖWB), Pöck GmbH aus Neusiedl am See, ist neuer Vorsitzender der Fachvertretung Entsorgungs- und Ressourcenmanagement Burgenland. In der Fachvertretung Entsorgungs- und Ressourcenmanagement werden im Burgenland derzeit 126 Betriebe vertreten.