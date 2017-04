Kutscher’s Blues Band tritt im Hopper Blues Rock Café in Oberwart auf

Am Samstag, den 6. Mai 2017, ab 19.30 Uhr wird das Wiener Blues Rock-Trio Kutscher’s Blues Band ihr erstes Konzert im Hopper geben.

Besetzung

OBERWART. Diese drei Musiker machen "ordentlich blau". Obwohl sich die Band dem Blues Rock verschrieben hat, sorgt sie doch immer wieder für Überraschung und Abwechslung in ihrem Repertoire und den frisch komponierten eigenen Songs.Die Band setzt sich aus Stephan Kutscher (Gitarre, Gesang), Consti Höffinger (Bass) und Reinhard Höbart (Schlagzeug) zusammen. Der Name der Band steht für ihr Programm, Blues- und Blues Rock vom Feinsten, ob mit eigenen Kompositionen oder Cover-Versions. Mit Songs des brandneuen Albums im Gepäck werden sie am 6. Mai 2017 die Bühne des HOPPER Blues Rock Café in Oberwart rocken.Dieses Trio ist definitiv die moderne Antwort auf die Hörgewohnheiten all jener, die Fans von Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan und dem Spirit der 1960er und 1970er sind.

Banderfolge

In Wien sind sie bereits ein fixer Bestandteil der (Blues)-Rock Szene, so spielten sie 2016 ein großes Konzert am Donauinselfest oder als Vorband von Ryan McGarvey beim Vienna Blues Spring. 2017 begeisterten sie das Publikum als Opener beim Rory Gallagher Tribute Festival Vienna im Reigen oder als Vorband von Rob Tognoni, ebenfalls im Rahmen des Vienna Blues Spring.