Von Peter Cornelius bis Fantasy in Pinkafeld

11.05.2017, 08:11 Uhr

Die Konditorei Ulreich lockt wieder mit einem tollen Eventprogramm im Sommer nach Pinkafeld

Große Schlagernacht

PINKAFELD. Die Konditorei Ulreich präsentiert gleich drei Topevents im Sommer und trifft dabei verschiedene Geschmäcker. So gibt es am 7. Juli eine Schlagernacht, am 15. Juli ein Autropophighlight und am 5. August eine "Nacht des Musicals".Eine tolle Schlagernacht findet in Pinkafeld mit „FANTASY“, Oliver Haidt und Nordwand am 7. Juli statt.ein deutsches Schlagerduo, sind die Schlager-Überflieger des Jahres, was sie auch aktuell auf Ihrer Tournee Abend für Abend mit einer besonderen Performance demonstrierten: sympathisch, authentisch, stets gut gelaunt und mit einem Augenzwinkern, sorgen sie gemeinsam mit ihren Fans LIVE für ein Feuerwerk der Emotionen. 2017 feiern sie 20-jähriges Jubiläum mit dem Album „Bonnie & Clyde“. Mit den gleichnamigen Hit „Bonnie & Clyde“ oder „Ein weißes Boot“ wird Pinkafeld für eine Nacht im Schlagerhimmel schweben.Es sind schon bald 20 Jahre seit seinem großen Durchbruch vergangen und dennoch hat die unangefochtene Nummer 1 der jungen Schlagerszene nie die Bodenhaftung verloren.Nordwand, bekannt für besondere musikalische Herangehensweise an Songs, Titel und Themen, nehmen die Musik wie sie ist und für was sie stehen sollte. Gute Laune zu verbreiten und das Publikum zu unterhalten.

Peter Cornelius am 15. Juli

Nacht der Musicals

Ein großes PETER CORNELIUS – Open Air gibt es in Pinkafeld am 15.07.2017. Seine Songs, seine Art zu singen, sein Gitarrenspiel sind der rote Faden, aus dem das Netz gemacht ist, in dem die Zuhörer nach jedem Zeitsprung sicher landen.Der ganze deutsche Sprachraum kennt seine unverwüstlichen Songs.Songs wie "Reif für die Insel", "Du entschuldige, i kenn di", "Der Kaffee ist fertig", "Segel im Wind", "Süchtig", "Ganz Wien hat den Blues" usw., machten ihn im deutschsprachigen Raum zum Chartstürmer. „ZEITSPRUNG"- eine Reise durch über vierzig Jahre seines erfolgreichen Schaffens - und alle großen Hits sind auch mit an Bord.Die NACHT der Musicals – die erfolgreichste Musicalgala mit den Starsolisten der Musicalszene - findet am 05.08.2017 statt. In einer zweieinhalbstündigen Show werden Highlights aus den bekanntesten Musicals eindrucksvoll und stimmungsstark präsentiert. An einem Abend über ein Dutzend Musicals erleben!Tanz der Vampire, Aladdin, Rocky, Hinterm Horizont, Cats, Elisabeth, Phantom der Oper, Mamma Mia, Falco, Frozen u.v.m.