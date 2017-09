Ambitioniertes Programm der Rotkreuz-Ortsstelle Großpetersdorf

Die Aufgabenbereiche sind vielseitig, in verschiedenen Projekten engagieren sich freiwillige Helferinnen und Helfer aus Großpetersdorf.

Erste-Hilfe-Kurs im Oktober

GROßPETERSDORF. Das Lesepaten-Programm des Roten Kreuzes, das seit über einem Jahr erfolgreich im Bezirk Oberwart angeboten wird, erfreut sich auch in Großpetersdorf großer Beliebtheit. „Wir freuen uns, dass wir in Großpetersdorf vier freiwillige Mitarbeiter für dieses Projekt gewinnen konnten“, freut sich Ortsstellenleiter Gregor Hafner. „Sie werden künftig ehrenamtlich Kinder unterstützen, deren Lesekompetenz verbessert werden soll.“Auf Anregung der Ortsbevölkerung hat Ortsstellenleiter Gregor Hafner einen Erste-Hilfe-Kurs organisiert. Der Kurs dauert 16 Stunden und wird auch für gesetzliche Ersthelfer anerkannt. Beginn ist am 3. Oktober 2017 um 18 Uhr im Evangelischen Gemeindesaal, die Kurstermine finden dann jeweils dienstags von 18 bis 22 Uhr statt.

Blutspendeaktion am 05.11.2017 im Feuerwehrhaus

Anmelden kann man sich noch unter schulung.oberwart@b.roteskreuz.at , telefonisch bei der Rotkreuz-Bezirksstelle Oberwart (03352/33180) oder direkt bei Ortsstellenleiter Gregor Hafner (0664/1318473).„Der Wert von Erste-Hilfe-Kursen ist gar nicht hoch genug einzuschätzen“, so Gregor Hafner. „Darum freuen wir uns über alle Teilnehmer, die mit ihrer Ausbildung dazu beitragen, unsere Umgebung sicherer zu machen.“Die Großpetersdorferinnen und Großpetersdorfer sind traditionell fleißige Blutspender. Auch diesen Herbst wird es wieder eine Blutspendeaktion geben: am 5. November 2017 im Feuerwehrhaus. Organisiert wird diese Aktion von Familie Janisch. Beginn ist um 8:00 Uhr.