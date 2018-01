KristallKlangTherapie

29.01.2018, 18:13 Uhr

Das heißt, dass die verschieden Körper in Resonanz gebracht werden. Es wird hier der irdische - physische Körper, der emotionale, der mentale und den spirituelle Körper miteinander abgeglichen. Es lösen sich Verkrustungen - wo Blockaden sitzen, werden die Auraschichten in Schwingung gebracht - und diese Verkrustungen werden rausgeworfen. Es ist aber nötig, das in mehreren Sitzungen zu machen. Zuerst sollten die dichten Schichten gelockert werden. Der ganze Müll beginnt sich im System aufzulösen. Es geht sehr, sehr tief.Jeder Mensch hat seine ureigenste Frequenz in der er ideal schwingt. Wenn das System des Menschen in Disharmonie fällt, das kann z.B. bei Schocks und Traumata der Fall sein, vermag diese Arbeit den Menschen in seine Ursprungsschwingung zurückzubringen.Es kann wie eine Neugeburt sein.