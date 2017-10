Mitarbeiter-Danketag der Burgenländischen Heime in Oberschützen

16.10.2017, 16:43 Uhr

Im Kulturzentrum fand der 4. MitarbeiterInnen Danketag statt.

OBERSCHÜTZEN. Die Arbeitsgemeinschaft der Alten- und Pflegeheime des Burgenlands hat heuer bereits zum vierten Mal zum „MitarbeiterInnen Danketag“ ins Kulturzentrum Oberschützen eingeladen. Der Einladung sind 350 Beschäftigte aller Berufsgruppen aus dem ganzen Land gefolgt.„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Alten- und Pflegeheimen tragen die Last und gewährleisten durch Ihre Kompetenz und Menschlichkeit ein gutes Leben für die alten Menschen in Burgenlands Heimen“, sagt Josef Berghofer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft.

Große Leistungen



LA Mag. Christian Drobits, der als Vertreter des Landeshauptmannes anwesend war, strich in seinen Worten die großen Leistungen des Personals in den Burgenlands Heimen hervor und schloss sich dem Danke an.Für gute Unterhaltung und Stimmung sorgten der Kabarettist „Friedl Gamerith“ sowie die Musikgruppe „Fisherman and Friends“. Ein schöner Abend war es allemal. Vielleicht gibt er Kraft und Energie für die großen Anforderungen im Dienste von pflegeabhängigen Menschen. Danke!