1. Europäisches Johnny Cash Festival in Riedlingsdorf

09.09.2018, 20:13 Uhr

Anlässlich des 15. Todestages der Künstlegende Johnny Cash lud das Johnny Cash Museum Riedlingsdorf von Walter Ringhofer zum musikalischen Tribut

Vielseitiges Programm zu Ehren von Johnny Cash

RIEDLINGSDORF. - Im beinah ausverkauften Kulturzentrum versammelten sich von 7.-9. September viele namhafte Musiker und zahlreiche Johnny Cash Fans, um die Musik des verstorbenen Künstlers weiterleben zu lassen.Mit einem vielseitigen Programm mit Künstlern wie Debbie Horton, die Leadgitarristin bei Johnny Cash war, begeisterten auch Barry Winters, Strictly Cash, Johnny Cash Tribute Irland, sowie Lucky Dean Luciano mit The Memphis Bandit, The Cadillacs und Danny & the Bad Rats.

Zahlreiche Highlights

Veranstalter bedankt sich

Zusätzlich sorgte eine hochkarätige Jam Session zwischen Barry Winters, Lucky Dean Luciano und Debbie Horton für Begeisterung. Die international angereisten Fans schätzten auch das „Meet & Greet“ mit Autogrammstunde der Künstler, und traten beim Johnny Cash Tribute Contest für die beste Johnny Cash Stimme gegeneinander an.Der Veranstalter Walter Ringhofer, dessen Johnny Cash Museum in Riedlingsdorf auch bereits das 5jährige Jubiläum feiert, freute sich über das große Publikumsinteresse.