Tag des Lehrlings 2017 im Wienerwald

12.05.2017, 10:45 Uhr

Nach der Begrüßung im Stiftshof durch den Abt Dr. Maximilian Heim wurden die Lehrlinge in Gruppen eingeteilt und begaben sich auf die „Spurensuche“. An insgesamt 20 Stationen, die von angehenden Mönchen, den sogenannten „Junioren“ geleitet wurden, erkundeten sie das Stift und erfuhren so mehr über das Leben der Mönche und ihren Alltag.Um 12 Uhr fand das traditionelle Mittagsgebet der Mönche in der Kirche statt. Nach dem Mittagessen nahme die Lehrlinge am Workshop „Hochschule f. Theologie“ und „Seelsorge“ teil. Anschließend ging es nach einem erlebnis- und lehrreichen Tag wieder Richtung Heimat.