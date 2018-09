Traditionelles Zwieflerfest in Riedlingsdorf 

17.09.2018, 10:52 Uhr

Die Marktgemeinde Riedlingsdorf feierte das traditionelle Zwieflerfest bei bestem Spätsommerwetter und mit buntem Rahmenprogramm.

RIEDLINGSDORF. Schon Mitte des Sommers beginnen die Vorbereitungen für das beliebte Strassenfest in Riedlingsdorf, wenn sich die Gemeinde mit zahlreichen freiwilligen Helfern auf den Feldern trifft um die Zwiebeln zu ernten, zu trocknen und nach generationsüberliefertem Handwerk zu Zöpfen zu flechten, um damit das dekorative sechs mal acht Meter hohe Zwiebelhaus zu behängen. Dieses schmückte am 16.9. den Hauptplatz in Riedlingsdorf, um den sich viele Gäste aus der Region versammelt haben um den Sonntag gemeinsam zu verbringen.

Neben vielen Standeln mit Vorführungen über Traditionshandwerk, gab es auch kulinarische Schmankerl und musikalische Highlights wie eine gemeinsame Linedance-Einlage oder der Auftritt der Musical & Stage Dance Company. Die große Verlosung fand um 16 Uhr statt an dem die Bevölkerung großzügige Sach- und Geldpreise gewinnen konnte.