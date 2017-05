Babytreff in Stadtschlaining

12.05.2017, 12:27 Uhr

Im Vorjahr haben 17 Kinder in der Gemeinde Stadtschlaining das Licht der Welt erblickt.

STADTSCHLAINING (ps). Ein Lebensbaum für jeden jungen Erdenbürger, der im Jahr 2016 in der Großgemeinde das Licht der Welt erblickte - ein gemütliches Treffen im Rathaus Stadtschlaining mit Bürgermeister Markus Szelinger und Vizebgm. Hans Walter Bieler und eine nette Kennenlernparty mit Eltern und den jugen Bürgern der Gemeinde bei einer g'schmackigen Jause.Bgm. Markus Szelinger hieß die neuen Erdenbürger herzliches Willkommen, sprach bei den 17 Neugeborenen von einem "Babyboom" in der Gemeinde, der für eine Gemeinde mit Perspektiven enorm wichtig ist - denn Schlaining nimmt derzeit für den Bau eines zeitgemäßen und modernen Bildungs- und Betreuungszentrum mit Kindergarten und Volksschule viel Geld in die Hand. In gemütlicher Atmosphäre mit viel Small Talk gestaltete sich die Einladung des Bürgermeisters zum einem wahren Erlebnis für Jung und Alt.