Samo-Center ist Großprojekt in Markt Allhau

17.10.2017, 18:18 Uhr

Ein Nahversorger und Wohnungen entstehen in guter Lage.



Zwei Feuerwehrjubiläen



Veranstaltungen



Daten & Fakten

MARKT ALLHAU. Infrastrukturell werden in der Marktgemeinde Straßen, Kanal und Güterwege erneuert und ausgeweitet. Weitere Straßensanierungen sind geplant. "In Buchschachen sind Start- und Betreubare Wohnungen geplant. Der Dorfplatz wurde in Buchschachen fertiggestellt", berichtet Bgm. Hermann Pferschy.Das derzeit größte Bauprojekt ist die Errichtung des "Samo-Centers". "Der Rohbau soll im Oktober noch fertig werden. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für August 2018 geplant. Im Erdgeschoß kommt ein Nahversorger, im 1. Stock betreubares Wohnen, im 2. Stock Startwohnungen und im 3. Stock Dachterrassenwohnungen. Insgesamt werden es 28 Wohnungen sein", schildert Pferschy.Die Feuerwehr Markt Allhau beging heuer im Rahmen des Waldfestes, das bereits zum 45. Mal stattfand, ihr 120-jähriges Jubiläum. Zahlreiche Ehrengäste waren beim Festakt mit dabei und auch einige verdiente Funktionäre wurden geehrt. Auch die Feuerwehr Buchschachen feierte 2017 ihr 120-jähriges Bestehen. Diese hat rund 60 Mitglieder.Der SC Buchschachen blickte 2017 auf eine 50-jährige Vereinsgeschichte zurück. Der UFC Markt Allhau wird 2018 bereits 70 Jahre. "Wir haben viele Vereine mit Tradition. Auch der Musikverein oder die Eisschützen sind sehr aktiv", berichtet Bgm. Hermann Pferschy.19.10.: Seniorennachmittag, evang. Pfarrzentrum M. Allhau31.10.: Reformationsfest, evang. Pfarrkirche M. Allhau11.11.: Elvis lebt, Dorfscheune Buchschachen23.11.: Theater Volksschule Markt Allhau, NMS M. Allhau24.11.: Perchtenlauf, Hauptplatz M. Allhau12.12.: Weihnachtliches Schülerkonzert, NMS M. Allhau12.12.: Miniclub, Kindergarten M. Allhau14.12.: Weihnachtliches Schülerkonzert, VS Buchschachen14.12.: Seniorennachmittag und Adventfeier, evang. PfarrzentrumEinwohner: 1.880Fläche: 3.233 haOrtsteile:Buchschachen, Markt AllhauGemeinderat:11 ÖVP, 7 SPÖU, 3 LAGBetriebe / Vereine: 125 / 28Internet: www.marktallhau.at