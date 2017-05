Basketball-Schulweltmeisterschaft: Ein Sieg zum Abschluß

06.05.2017, 22:10 Uhr

Vom 29. April bis 7. Mai hat die Mannschaft des BG/BRG/BORG Oberschützen Österreich bei der Basketball-Schulweltmeisterschaft in Porec/Kroatien vertreten.

Mehrere Niederlagen, aber zum Abschluss ein Sieg

Sport und interkultureller Austausch

Weltmeister kommen aus Serbien und der Türkei

Die Erwartungen an die Mannschaft, die ausschließlich aus Spielern der Young Gunners besteht, waren hoch. Die sportlichen Erwartungen konnten im Vergleich mit Mannschaften aus 32 Ländern von vier Kontinenten aber nur teilweise erfüllt werden. Nicht zuletzt deshalb, weil die Österreicher mit einem Durchschnittsalter von knapp über 16 Jahren zu den Jüngsten beim Turnier gezählt haben und kurzfristig auf zwei Spieler verzichten mussten.Die Österreicher sind in der Gruppenphase gegen die Teams aus Dänemark, den Iran und Lettland angetreten. Zwei Spiele wurden relativ deutlich verloren, gegen den Iran sind die Österreicher mit minus 2 nur ganz knapp unterlegen. Leider waren auch die Mannschaften aus Neuseeland und der VR China zu stark. Gegen die jungen Iren schließlich ist die Entscheidung in der letzten Sekunde der Overtime gefallen, als die Iren einen Wurf von der Mittellinie zum Sieg verwerten können.Am letzten Tag ist es dann gegen die Mannschaft aus Indien auf den Court gegangen. Hier haben die Oberwarter nochmal mit vollem Einsatz gespielt und konnten so das Turnier mit einem 80:54 Sieg beenden.Bei der ISF-Schulweltmeisterschaft, die für die Basketballer alle zwei Jahre stattfindet, geht es aber nicht nur um den sportlichen Wettkampf, sondern auch um den interkulturellen Austausch. Die jungen Österreicher haben Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt getroffen und kennen gelernt.Insgesamt nehmen die Basketballer mit ihren Betreuern Norbert Jungel und Paul Radakovics unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause und die Gewissheit, Österreich bei einem internationalen Turnier mit vollem Einsatz mehr als würdig vertreten zu haben.In den Finalspielen der 24. ISF-Schulweltmeisterschaft konnte sich bei den Mädchen die Mannschaft aus Serbien gegen Griechenland durchsetzen und bei den Burschen haben die jungen Türken die Mannschaft aus Frankreich besiegt.