ESV M. Allhau - wieder zwei Stockerlplätze

07.05.2017, 17:49 Uhr

Die Damenmannschaft spielte in Tauchen/B um den Landesmeistertitel. Andrea Ebner, Andrea Brenner, Melissa Mühl, Renate Feigl und Monika Schaden erreichten den 2. Platz und holten sich somit die Silbermedaille. Da die Siegermannschaft aus Bad Tatzmannsdorf an der Bundesliga nicht teilnehmen kann, ist nun die zweitplatzierte Mannschaft qualifiziert. Diese findet Mitte Juni in Passail/Stmk statt.Auch die Landesmeisterschaft Senioren wurde ausgetragen. In Neumarkt an der Raab spielten Johann Imre, Bernhard Feigl, Martin Moser, Franz Litzenberger und Johann Seidl und konnten sich den tollen 3. Rang sichern.Herzliche Gratulation an beide erfolgreichen Mannschaften!