Platz 6 für Nico Wiener bei der Youth-WM

06.10.2017, 16:45 Uhr

Der Schreibersdorfer Nico Wiener verpasste eine Medaille in Argentinien

SCHREIBERSDORF. Diese Woche fand die WA Youth Outdoor-Weltmeisterschaft in Argentinien statt. Mit dabei war auch der Schreibersdorfer Nico Wiener."Ganze Woche herrschte dermassen ein Wind, dass sogar am Sonntag das Training abgesagt wurde. In der Qualifikation schoss ich mich auf den 5. Platz. In den ersten beiden Eliminationsrunden hatte ich aufgrund meiner Qualifikationplatzierung ein Freilos", berichtet Nico. Das 1/16- und Achtelfinale gewann der Schreibersdorfer souverän, aber im Viertelfinale musst er sich einem Mexikaner geschlagen geben."Das bedeutete also Platz 6 für mich", so Nico, der in 2 Wochen bei der WA Outdoor WM in Mexiko startet.