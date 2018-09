Platz 7 bei 3D-Europameisterschaft für Nico Wiener

23.09.2018, 20:06 Uhr

Wind wurde für Bogenschützen Nico Wiener zum Spielverderber.

SCHREIBERSDORF. Die WA 3D-Europameisterschaft im Bogenschießen fand vergangene Woche in Schweden statt. Der Schreibersdorfer Nico Wiener belegte dabei den 7. Platz. "Es war nicht ganz das Ergebnis, was ich mir erhoffte. Nach der ersten Qualifikationsrunde war ich über meine Schussleistung enttäuscht. In der zweiten Runde lief es deutlich besser, auch wenn der Wind eine Rolle spielte", so Nico.Der Wind wurde in den Eliminationsrunden noch stärker und kostete dem jungen Schreibersdorfer einige Punkte, so verpasste er ein Topergebnis in den Medaillenrängen.