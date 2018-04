Schülerliga-Fußballer der NMS Markt Allhau sorgen für eine Sensation!

26.04.2018, 08:47 Uhr

Während man im Herbst mit der EMS Oberwart eine Mittelschule mit Sportschwerpunkt aus dem Bewerb stieß, konnte man im Sechzehntelfinale die Sport-NMS Güssing sowie die iNMS Jennersdorf ausschalten und somit ins Viertelfinale einziehen. In diesem spielte man in 2 Turnieren (das erste Turnier fand am 19.4.2018 in Oberschützen statt, das zweite am 25.4.2018 in Markt Allhau) gegen die Sport-NMS Oberschützen, gegen das BRG Oberschützen sowie das BRG Oberpullendorf. Nach insgesamt 6 Spielen konnte dieals Gruppenzweiter dieschaffen und völlig überraschend ins Burgenland-Halbfinale einziehen. Dabei ließ man die beiden Schulmannschaften aus Oberschützen hinter sich und konnte sich für das Burgenland-Halbfinale qualifizieren. Gruppensieger mit 6 Siegen aus 6 Spielen wurde souverän das BRG Oberpullendorf.

BRG Oberschützen - NMS Markt Allhau 0:2BRG Oberpullendorf - NMS Oberschützen 2:1NMS Oberschützen - BRG Oberschützen 1:1NMS Markt Allhau - BRG Oberpullendorf 1:5NMS Oberschützen - NMS Markt Allhau 1:2BRG Oberpullendorf - BRG Oberschützen 1:0NMS Markt Allhau - BRG Oberschützen 0:2NMS Oberschützen - BRG Oberpullendorf 1:3BRG Oberpullendorf - NMS Markt Allhau 2:1BRG Oberschützen - NMS Oberschützen 4:0BRG Oberschützen - BRG Oberpullendorf 1:2NMS Markt Allhau - NMS Oberschützen 5:11. BRG Oberpullendorf - 18 Punkte2. NMS Markt Allhau - 9 Punkte3. BRG Oberschützen - 7 Punkte4. NMS Oberschützen - 1 Punkt, meinte nach dem Turnier in Markt Allhau: ,,Dieser Erfolg ist einfach nur überwältigend. Obwohl wir für Schulverhältnisse ein Fußballzwerg sind, konnten wir sämtliche Sportschulen des Südburgenlandes hinter uns lassen und erreichten sensationell den Einzug ins Halbfinale. Damit hätte wohl wirklich niemand gerechnet."