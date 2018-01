ADEG Meisterfrost Pinkafeld spendete für SOS Kinderdorf

18.01.2018, 17:18 Uhr

Auch 2017 gab es als Weihnachtsspende einen Teil des erzielten Umsatzes vom 23.12. fürs SOS Kinderdorf Pinkafeld.

PINKAFELD. Wie jedes Jahr unterstützte der ADEG Meisterfrost Pinkafeld auch 2017 wieder das SOS Kinderdorf Pinkafeld mit einer Weihnachtsspende.5 % des Umsatzes, der am 23. Dezember 2017 erzielt wurde, konnten wieder an die Kinderwohngruppe des Kinderdorfes überreicht werden. „Diese Spende hat bei uns im ADEG Markt in Pinkafeld schon Tradition, mittlerweile spenden wir das achte Mal zu Weihnachten.“ Marktleiterin Resi Toth ist stolz, dass der ADEG Meisterfrost einen wichtigen Beitrag zur Hilfe für in Not geratener Kinder und Familien leisten kann.

Gemeinsame Schitage



Die Kinder, Helmut Barnstedt, Sozialpädagoge und Betreuer der Kinderwohngruppe, sowie Anita Bürger, pädagogische Leiterin der Kinderwohngruppe des SOS Kinderdorfes freuten sich über die großzügige Spende.„Die Spende werden wir für alle Kinder der Wohngruppe verwenden und damit in den Semesterferien gemeinsame Schitage verbringen. Die Kinder freuen sich schon riesig auf den Ausflug in den Schnee!“ Die Firma Meisterfrost wünscht viel Vergnügen!