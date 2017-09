EasyTherm lud zum "Energie Brunch" nach Unterwart

30.09.2017, 12:59 Uhr

EasyTherm Unterwart öffnete die Türen für Interessierte mit Schau-Haus.

UNTERWART. Das Unternehmen easyTherm mit Sitz in Unterwart lud am Samstag zum "Energie Brunch" ein. Dabei konnten sich Kunden und jene, die es werden wollen über verschiedene kreative Ideen im Bereich Infrarotheizung informieren.Das energieautonomen Schau-Haus gab ein Einblick in die Kombinationsmöglichkeiten von Photovoltaik, Infrarotheizung und Wärmespeicher. Dazu gab es natürlich beste Beratung und auch Kulinarisches - u.a. Kürbiskernöl-Eierspeis vom Chef höchst persönlich, nämlich dem Geschäftsführenden Gesellschafter Günther Hraby.