Die Volksschule Debant ist die erste Volksschule im Bezirk, die an ihrer Schule Schulsozialarbeit anbietet.

NUSSDORF-DEBANT. Mit Rike Dühr konnte eine motivierte, sehr gut ausgebildete Sozialarbeiterin gewonnen werden. In einem schulinternen Festakt wurde die neue Schulsozialarbeiterin von den SchülerInnen und Lehrpersonen in Nußdorf-Debant empfangen.

„Einzigartig-leben-lernen-wachsen ist das Motto unserer Volksschule. Mit viel Herz werden die Kinder bei uns durch die Volksschulzeit begleitet und ich freue mich sehr, dass wir mit Rike Dühr im sozialen Bereich zusätzliche Unterstützung bekommen“, so die Direktorin der VS-Debant Tanja Eder-Possenig. Auch der Bürgermeister der Marktgemeinde Nußdorf-Debant Andreas Pfurner und Schulqualitätsmanager Thomas Greuter hießen die neue Schulsozialarbeiterin in ihrem neu eingerichteten Büro an der Volksschule Debant willkommen. „Schulsozialarbeit ist eine wichtige Ergänzung im Schulalltag, sie unterstützt die Kinder, Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten, die hoffentlich von diesem neuen Angebot Gebrauch machen“, unterstreicht Greuter.

Niederschwelliges Hilfsangebot

„Je früher Kinder die Möglichkeit haben mit Schulsozialarbeit in Kontakt zu treten, desto eher lernen sie sich Unterstützung zu suchen und diese anzunehmen. Dadurch werden sie in ihrer Selbstwahrnehmung und Selbstwirksamkeit gefördert. Daher freut es mich besonders, dass die SCHUSO – Schulsozialarbeit Tirol an der VS Debant installiert wurde“, zeigt sich der Teamleiter der Region Ost Michael Just begeistert.

„Das Erfolgsrezept der Schulsozialarbeit basiert auf mehreren Säulen: Es ist ein niederschwelliges Hilfsangebot, das rasche und unkomplizierte Beratung und Unterstützung bietet. Es bezieht die Kinder genauso ein, wie die Lehrerinnen und Lehrer und die Erziehungsberechtigten.

Von Konflikten im Klassenverband über Mobbing bis hin zu familiären Problemen nimmt sich die "SCHUSO" den Herausforderungen an den Schulen an.

Finanziert wird die Schulsozialarbeit größtenteils vom Land Tirol und den Gemeinden als Schulerhalter in einem Schlüssel von 65 zu 35 Prozent. „Ich darf mich beim Land Tirol ganz herzlich bedanken, dass mit der Volksschule Debant die erste Volksschule im Bezirk nun Standort für die Schulsozialarbeit wurde,“ bekräftigt Bürgermeister Pfurner.

Die Anwesenheit an der Schule während der Unterrichtszeiten gibt den SchulsozialarbeiterInnen die Möglichkeit, auftretende Probleme frühzeitig zu erkennen und nachhaltig zu arbeiten.

Über die "SCHUSO"

Die SCHUSO - Schulsozialarbeit Tirol ist eine Drehscheibe zwischen SchülerInnen, LehrerInnen und Erziehungsberechtigten und setzt sich zum Ziel, durch konkrete Angebote in der Prävention sowie Intervention, die Situation von SchülerInnen, deren relevantes Umfeld sowie das gesamte Schulklima zu verbessern. Von Konflikten im Klassenverband über Mobbing bis hin zu familiären Problemen nimmt sie sich durch konkrete Angebote der Prävention und der Intervention den Herausforderungen an den Schulen an. Die SCHUSO agiert präventiv und intervenierend in Einzel-, Gruppen- und Klassensettings sowie im Gemeinwesen bzw. Sozialraum. Sie ist direkt an der Schule tätig und ermöglicht so einen niederschwelligen Zugang und vertraulichen Umgang mit den SchülerInnen.