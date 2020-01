Von 23. bis 26. Jänner wird St. Jakob zum Schauplatz des 7. Austria Skitourenfestivals. Vier abwechslungsreiche und informative Tage mit geführten Skitouren, Verleihstation, Fachvorträgen und buntem Rahmenprogramm.

ST. JAKOB (red). Das 7. Austria Skitourenfestival vom 23. bis 26. Januar 2020 bringt Experten und Hobbysportler dieses Jahr im Defereggental zusammen. Auf dem Programm stehen neben Skitouren dieses Jahr erstmalig auch geführte Freeridetouren im Bereich des Skizentrums zur Auswahl - alle unter der Anleitung staatlich geprüfter Berg- und Skiführer inklusive Training und Einführung in die Sicherheitsausrüstung. Auch heuer wieder gibt es kostenlose Verleihmöglichkeit von Skitouren und Notfallausrüstung. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Filmvorführungen und Fachvorträgen macht das Skitourenerlebnis perfekt.

Für alle Osttiroler und Tagesgäste gibt es einen Tagespass um 80 Euro für eine Skitour im Rahmen der geführten Skitouren und der kostenlose Verleih von Skitouren- und Notfallausrüstung.

„Es ist uns Osttiroler Bergführern sehr wichtig, dass auch die einheimische Bevölkerung Teil des Austria Skitourenfestivals ist, da es immer wieder um richtiges Verhalten im Gelände und der Einschätzung der Lawinensituation geht. Auch das Kennenlernen der eigenen Heimat sollte für die Osttiroler Skitourengeher ein Ansporn sein, mit einem heimischen Berg- und Skiführer im Rahmen der Skitourensafaris unterwegs zu sein", so Egon Kleinlercher, Obmann der Osttiroler Bergführer.

Der der Parkplatz vor der Talstation Brunnalm ist Startpunkt der Touren und gleichzeitig auch Standort der Verleihstationen. Anmeldungen für das Tagesticket sind bis Donnerstag, 23. Jänner 2020, im Informationsbüro Defereggental unter Tel.: 050.212.600 oder

defereggental @osttirol.com möglich.

Der offizielle Abend des Skitourenfestivals beginnt am Samstag ab 19 Uhr im Gemeindesaal St. Jakob mit einer Filmvorführung und Vorstellung der Osttiroler Berg- und Skiführer. Anschließend hält die Profibergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner einen Vortrag und zeigt beeindruckende Bilder von ihren zahlreichen Bergtouren auf der ganzen Welt.

Die Osttiroler Skitourenwochen

Nach dem Skitourenfestival starten die Skitourenwochen in den verschiedenen Tälern Osttirols: in der Skitourenwoche „Weisse Träume im Pulver“ werden die wildromantischen Touren im Villgratental und Tiroler Gail- und Lesachtal ausgetestet, lohnende Ziele gibt es mit den Dreitausendern im Nationalpark Hohe Tauern rund um Kals am Großglockner, dem wildromantischen Defereggental oder dem wanderbaren Virgental. Wer beim 7. Austria Skitourenfestival in die Gegend geschnuppert hat, wird sich für den Geheimtipp der Skitouren im Defereggental interessieren – mit Blick über die Grenze nach Südtirol. Am besten erlebt man diese bei der Deferegger Skitourenwoche „Firn & Pulverschnee“. Die Skitouren-Woche in Kals wird von den Kalser Bergführern organisiert – mit dabei auch Ausflüge in die besten Skitourengebiete Osttirols. Die „Skitourenwoche Venedigergruppe“ - Skitourentage im Virgental - ist für Touren-Asse ein absoluter Hochgenuss. In Begleitung geprüfter Bergführer werden dabei einige der markantesten Gipfel im Angesicht seiner „weltalten Majestät“ angegangen.

