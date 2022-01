Von 27. bis 30. Jänner geht wieder das "Austria Skitourenfestival" in Osttirol über die Bühne. Die mittlerweile 8. Auflage des Events findet heuer erstmalig in Kals statt.

OSTTIROL/KALS. Nach den Erfolgreichen Festivals im Villgratental und Defereggental bringt das viertägige Skitouren-Event Hobbysportler und Experten heuer in Kals am Großglockner zusammen. Vermittelt werden soll die Balance aus Spaß und Sicherheit am Berg. Natürlich geht es auch wieder gemeinsam mit den Osttiroler Berg- und Skiführern vor Ort auf Skitour durch die Seitentäler Osttirols. Dabei erkunden die Teilnehmer nach umfassender Sicherheitseinweisung ein paar der schönsten Skitourenberge im Angesicht von Großglockner, Großvenediger und Co.

Diskussionsrunden und Vorträge

Neben den Touren bietet das Austria Skitourenfestival auch heuer wieder spannende Side Events. Alpenvereinspräsident Andreas Ermacora, Lawinenpapst Rudi Mair, der Tiroler Bergrettungschef Herman Spiegl und Egon Kleinlercher, Obmann der Osttiroler Berg- und Skiführer, diskutieren am Freitagabend im Johann-Stüdl-Saal zum Thema "Ressource Natur- und Bergerlebnis". Am Samstag steht am Abend ebenfalls im Johann-Stüdl-Saal Österreichs Erfolgs-Skisprungtrainer Alexander Pointner auf der Bühne und referiert über den mentalen Zugang zum Leistungssport. Den Abschluss macht Extremskifahrer Thomas Gaisbacher mit beeindruckenden Aufnahmen und Erzählungen seiner vielen Freeride-Touren.

Digitale Live Übertragung

Alle, die nicht vor Ort dabei sein können, haben von Zuhause aus die Möglichkeit, das Event zu verfolgen. Die Live-Diskussionsrunden in Kals und Live-Touren werden über den Sender K19 weltweit ausgestrahlt. Link zum Live-Stream sowie weitere Informationen unter www.austria-skitourenfestival.com