Mit dem neuen Online Check steht den Vermietercoaches in den Tourismusverbänden ein optimales Tool zur Verfügung, um gemeinsam mit den Vermietern zu überprüfen, ob das eigene Online-Angebot up to date ist

TIROL. „Mit dem Online-Check stellen wir allen Vermietercoaches in den Tiroler Tourismusverbänden ein einheitliches System zur Verfügung, um die Angebotsqualität der Vermieter im Online-Bereich zu verbessern. Konkret geht es darum, mithilfe des Analyse-Tools herauszufinden, wo man den Web-Auftritt verbessern könnte“, so GF Katrin Perktold vom Verband der Tiroler Tourismusverbände.

Osttiroler Know How

Entwickelt und programmiert wurde das Tool von Markus Mitterdorfer aus Sillian. „Wir haben uns überlegt, wie man die Betriebe in ihrem Tun stärken kann. Gerade im Bereich des Online-Auftritts fehlt oftmals der ‚Rundumblick‘. Kleinstrukturierte Vermieter haben kaum die Kapazität, hier immer up to date zu sein.“ Der Check soll hier Sicherheit geben: „Dadurch, dass sich die Vermieter mit dem eigenen Auftritt intensiv beschäftigen, können sie mit ihren Agentur-Partnern besser kommunizieren. Ein weiterer Punkt ist, dass der Check keine Momentaufnahme sein soll, sondern durch Wiederholung dazu dient, Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu erkennen. Die Betriebe werden motiviert, am Ball zu bleiben. Online-Auftritte, die einmal programmiert und dann quasi ‚vergessen‘ werden, gehören somit hoffentlich der Vergangenheit an“, beschreibt Mitterdorfer den langfristigen Nutzen.

500 Teilnehmer

Mehr als 500 Betriebe haben bereits die Möglichkeit genutzt und mit ihrem Vermietercoach den Check durchgeführt. In einer Befragung, an der rund die Hälfte der Betriebe im Anschluss an den Check teilgenommen haben, erhält das Tool Bestnoten: Nahezu alle Befragten gaben an, dass der Check großen Nutzen stiftet: Mehr als ¾ bestätigten, Empfehlungen bereits umgesetzt zu haben – mit dem Ergebnis, dass sich für die meisten von ihnen die Performance der Website verbessert hat.