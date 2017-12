Rhythmisches Workout für Körper Geist und Seele - 10 Termine

Lienz: Bildungshaus Osttirol |

Alle, die ihr Talent etwas auffrischen möchten oder erst neu entdeckt haben sind ab Montag, 8. Jänner 2018 zu einem 10-teiligen klassischen Workout eingeladen. TANZ bedeutet in diesem Sinne Balance zwischen Spannung und Entspannung. Ein perfektes Training um den Körper in ästhetischer Art und Weise in Form zu bringen. Ästhetische Bewegung zeichnet sich hierbei durch geringen Aufwand mit optimaler Wirkung aus.

Dieses ganzheitliche Training bringt den Körper in Form. Das Training wird mit modernen und afrikanischen Bewegungselementen ergänzt. Atemtechnik und Entspannung runden das Angebot ab.

Das Training beginnt am Montag, 8. Jänner 2018 von 17 bis 18.30 Uhr im Bildungshaus Osttirol. Weiter Termine: 22.1., 5., 12., 26.2., 5., 12., 19., 26.3. und 9.4.

Der Beitrag beläuft sich auf 120,- Euro für alle 10 Einheiten. Anmeldung und Info unter 04852 651330 im Bildungshaus Osttirol.