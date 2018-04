„Anti-Littering-Aktion“ der Volksschulen St. Johann und Lavant

24.04.2018, 17:16 Uhr

Dieses Jahr werden die SchülerInnen der Volksschule diese Zigarettenstummel mit einem Brief an die Chefetage von „tobaccoland Handels GmbH & Co KG“ schicken.In dem Brief wird angeregt das „Nicht Wegwerfen“ besser auf der Verpackung zu bewerben und vielleicht kann man „Rauchern“ zu einer Packung Zigaretten auch einmal einen Taschenaschenbecher schenken fragen die Schüler.Damit, so hoffen die Kinder und die Organisatoren jedenfalls, wird die Aufräumaktion nicht nur bei den Betroffenen, sondern vielleicht auch in der Führungsebene von „tobaccoland Handels GmbH & Co KG“ ein zentrales Gesprächsthema.

Auh die Kinder der Volksschule Lavant haben sich aufgemacht und ihre direkte Umgebung von achtlos weggeworfenem Müll befreit. Allerdings gingen nicht nur die Schüler Müllsammeln. Auch Eltern oder andere Familienmitglieder wurden dazu eingeladen.