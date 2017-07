Lebenshilfe Werkstätte Hopfgarten beschreitet neue Wege

21.07.2017, 15:49 Uhr

So wird seit kurzem an einem Wochentag die Betreuung des Recyclinghofes in Hopfgarten von Lebenshilfeklienten übernommen. Damit ist es der Gemeinde möglich, den Bürgern einen zusätzlichen Öffnungstag, jeweils Dienstag von 10:00 bis 12:00 Uhr, zu bieten. Wie sich bereits gezeigt hat, wird dieser auch angenommen.Nach einer gründlichen Einschulung durch den Hopfgarter Gemeindearbeiter, gehen Dietmar Ranzer, David Kleinlercher und Thomas Hainz mit Freude und großer Gewissenhaftigkeit an die neue Aufgabe heran, bei der Abgabe von Müll bzw. Problemstoffen zu helfen und für eine ordnungsgemäße Trennung zu sorgen.