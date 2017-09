Matrei: acht Gewinnerinnen beim "JUCHIZA"

26.09.2017, 11:55 Uhr

Tolle Preise beim großen Sommergewinnspiel von MatreiMarkt

Das große Sommergewinnspiel von MatreiMarkt - der JUCHIZA - ist beendet und acht glückliche Gewinnerinnen konnten sich über tolle Preise freuen. Diese wurden am 20. September im Rahmen des Platzkonzertes am Rauterplatz übergeben.Maria Mattersberger (KTM E-Bike)Verena Resinger (Motorroller)Barbara Häfele (Reisegutschein im Wert von 650 Euro)Maria Rogl (MatreiMarkt Gutscheine im Wert von 500 Euro)Gerlinde Egger (Saisonkarte für das Glocknerresort)Rosa Steiner (Bergsteigerausrüstung )Helmke Presslaber (MatreiMarkt Gutscheine im Wert von 300 Euro)Den Gästepreis - 6 Nächte für 2 Personen in einem Matrei Markt Hotel - hat Martha Lube aus der Steiermark gewonnen.