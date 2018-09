Notstrom für E-Bikes

21.09.2018, 17:05 Uhr

Abseits infrastrukturell erschlossener Ebenen und Talböden sind E-Bike-Ladestationen aber kaum vorhanden. Die Ausflugsziele verfügen über keine elektrischen Netze. Vereinzelte Infrastruktur wie Gastbetriebe und Landwirtschaften benötigen die autonom gewonnene Energie selbst (z.B. Geschirrspüler, Beleuchtung), für anderweitige Anwendungen fehlen die Kapazitäten.Eine Lösung für dieses Problem kommt von der INNOS GmbH und der Osttiroler Firma Elektrotechnik Green in Form einer autarken Ladestationen an definierten Tour-Zielen oder entlang einer Fahrroute und nennt sich "Green Loader One".Mittels Sonnenenergie betankter Ladestationen, kann eine Basisversorgung an stark frequentierten Strecken in freier Natur angeboten werden. Die Aufstellung der Ladestation ist somit nicht auf bestehende, kabelgebundene Stromversorgung angewiesen.

Der Green Loader One ist für 40-50 Ladevorgänge pro Tag ausgelegt und ermöglicht den Anschluss von zwei E-Bikes gleichzeitig. Zweck der Ladestation ist ein Nachladen des Akkus um 20-30% um eine Weiterfahrt bzw. Rückfahrt zu ermöglichen. Das Design stammt von der Firma Aberjung. Kosten für ein Modul: rund 6000 Euro in der Basisversion.