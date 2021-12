Zum Jahresbeginn verrät Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner (SPÖ), was es in Penzing 2022 Neues geben wird.

Was haben Sie 2022 im 14. Bezirk vor?

MICHAELA SCHÜCHNER: Im Casino-Park wird es rechtzeitig zum Sommerbeginn einen Wasserspielplatz geben. Es werden verschiedene Sprühdüsen errichtet, einen Wal, aus dem Wasser spritzt und andere lustige Dinge. Die Wasserelemente werden sich erst bei einer Temperatur von 25 Grad einschalten. In Bezug auf die Verschmutzungen in den Parks werde ich den Kontakt zu den Waste Watchern weiter pflegen. Die Müllsammelaktion beim Stadtwanderweg 4 war letztes Jahr im Oktober ein voller Erfolg. Das würde ich heuer gerne wiederholen und auf andere Bezirksteile ausweiten.

Wie schreiten die Baustellen an den Schulen voran?

Der Bildungscampus in der Deutschordenstraße wird im Herbst fertiggestellt. Mitte Dezember hätte eine Präsentation zur Verkehrssicherheit im Schulbereich stattfinden sollen, die mussten wir allerdings aufgrund des damaligen Lockdown absagen. Weitere Gespräche werden voraussichtlich Ende Jänner stattfinden. Der Schulvorplatz in der Märzstraße bleibt weiterhin verkehrsberuhigt und im Frühling werden wir die Umbaupläne gemeinsam mit der Gebietsbetreuung und den Schülern ein letztes Mal durchgehen. Die Betonfläche wurde die vergangenen Monate viel genutzt. Unter anderem hat dort im September der erste Penzinger Radnachmittag stattgefunden, der erfolgreich und gut besucht über die Bühne ging.

Am Feilplatz wird 2022 ein Kunstwerk entstehen.

Foto: Ulrike Wiesner

hochgeladen von Mathias Kautzky

Was ist heuer im Bezirk verkehrstechnisch noch geplant?

Die Großbaustelle in der Spallartgasse soll heuer beendet werden. Hier wird die Straße umgestaltet und verkehrsberuhigt, damit die Autos nicht mehr so durchzischen können und Fußgänger nicht gefährden. Zusätzlich zum neuen öffentlichen Park, der entsteht, werden auch im Straßenbereich Bäume gepflanzt. Insgesamt sind heuer 70 Baumneupflanzungen in Penzing geplant, um das Stadtklima zu verbessern. Außerdem möchte ich den öffentlichen Verkehr sowie die Radrouten im Bezirk weiter ausbauen. Ein baulich getrennter Radweg sowie eine Überfahrtshilfe sind auf der Hüttelbergstraße geplant. Außerdem wird es auch Gespräche in Bezug auf die Geschwindigkeitsbegrenzung mit den Fachabteilungen geben.

Wann kommt der neue Reinlpark?

Die Pläne für den Reinlpark-Umbau stehen seit Längerem fest. Im Sommer erfolgt dann der Umbau. Der Eingang beim angrenzenden Kinderfreibad wird in den Park verlegt und die Goldschlagstraße wird gesperrt. Dadurch wird der Park vergrößert und ist nur noch für Fahrradfahrer und Fußgänger zugänglich. Es war der Wunsch der Anrainer, mehr Platz zum Spielen und Relaxen zu haben.

Wie ist der aktuelle Stand beim Loudonsteg?

Der Loudonsteg bekommt bald ein neues Gesicht. 2021 haben dort die Bauarbeiten gestartet. Ein Teil des Stegs wurde bereits abgetragen. Im Laufe des Jahres muss für den Neubau die Bahnstrecke von den ÖBB gesperrt werden. Nachdem 2022 so viele Bauprojekte fertig sind, werden tausende Menschen nach Penzing ziehen. Da wird sich viel tun. Wir haben dafür zu sorgen, dass diese Bezirksbewohner genug Schulen, Parks und Freiflächen haben, damit alle ein gutes Leben führen können.