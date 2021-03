An der Hohe-Wand-Wiese wird es bald einen neuen BikeSkills-Park geben. Schon jetzt ist er ein Siegerprojekt.

WIEN/PENZING. Auf der Hohe-Wand-Wiese gibt es nicht nur eine Sommerrodelbahn, sondern auch ein Trailcenter für Mountainbiker. Bald soll es aber auch einen neuen BikeSkillsPark geben: In diesem kostenlos zugänglichen Motorikpark können die eigenen Fähigkeiten nicht nur auf Mountainbikes, sondern auch auf Straßenrädern geübt und verbessert werden.

Der BikeSkillsPark ist eines von 15 Siegerprojekten, die vom Biosphärenpark Wienerwald zu dessen 15. Geburtstag mit einem Preisgeld ausgezeichnet worden sind. Er soll als Zusatzangebot für ein lokales (Rad-)Mobilitätsprojekt dienen, um die Fortbewegung am Fahrrad und das Verständnis für gegenseitige Rücksichtnahme im Verkehr und in der Natur zu fördern. "Damit setzen wir einen weiteren Schritt hin zur Verwirklichung der Biosphärenpark-Idee", sagt Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß.

Im Motorikpark kann Pia Fissler bald eifrig trainieren.

Radeln ist gesund - der Penzinger Sportorthopäde Wolfgang Freilinger erklärt, warum: "Radfahren fördert kardiovaskuläre Fitness als auch neuromotorische Koordination. Ohne schädliche Belastung der Gelenke wird die Muskulatur trainiert, Koordination und Balance werden gestärkt, aber auch die Psyche profitiert", so der Mediziner, "Freude an der Natur und Abbau von Stress stärken das seelische Wohlbefinden."

Im Trailcenter Hohe-Wand-Wiese ist man schon am Werkeln: Noch in dieser Saison soll der BikeSkillsPark fertig sein. "Wir freuen uns schon auf die vielen neuen Radler, die wir bei uns demnächst begrüßen dürfen", sagt Leiter Patrick Huber.

Motorikpark für Jung und Alt

Eine erfahrene Mountainbikerin ist Pia Fissler: Die 12-Jährige ist seit vielen Jahren sowohl im Wald als auch auf der Straße mit ihrem Rad unterwegs: "Auf den neuen BikeSkillsPark bin ich schon sehr gespannt", sagt die Ottakringer Gymnasiastin.

Der Biosphärenpark Wienerwald umfasst eine Fläche von 105.000 Hektar und erstreckt sich über sieben Wiener Gemeindebezirke und 51 niederösterreichische Gemeinden. Insgesamt sind rund 855.000 Menschen in dieser Lebensregion zu Hause, also etwa ein Zehntel der östereichischen Gesamtbevölkerung.

Sie kürten das Siegerprojekt: Jürgen Czernohorszky, Andreas Weiß, Heidi Rossiter und Stephan Pernkopf (v.l.).

Fast 94.000 davon leben in Penzing, darum war Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner (SPÖ) bei der Preisverleihung dabei: "Es ist einfach cool, dass wir in Penzing so ein Sportangebot haben, bei dem sich Jung und Alt an der frischen Luft auspowern, den Wienerwald genießen und neue Skills lernen können", freut sich die Bezirkschefin, "hoffentlich habe ich an einem der nächsten Wochenenden Zeit, um wieder einmal mountainbiken zu gehen!"