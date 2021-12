Das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr wurde erfolgreich absolviert, die grün-weiße Kampfmannschaft befindet sich in der Winterpause und in Hütteldorf kehrt ein wenig Ruhe ein. Doch abseits des Rasens gibt es ganz besondere Nachrichten zu vermelden. So kam es gestern zu einem emotionalen Aufeinandertreffen im 2. Bezirk.

WIEN/PENZING. Geschäftsführer Wirtschaft des SK Rapid, Christoph Peschek, hatte zahlreiche Sachspenden im Gepäck, um den rund 120 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Integrationshaus eine vorweihnachtliche Freude zu bereiten.

„Wir freuen uns das Integrationshaus durch Sachspenden zu unterstützen. Die Betreuerinnen und Betreuer leisten mehr als wertvolle Arbeit, um Kindern und Jugendlichen, die bereits in jungen Jahren Unglaubliches erleben mussten, eine Zukunft zu ermöglichen. Als Zeichen der Dankbarkeit laden wir daher auch alle Bewohnerinnen und Bewohner als auch die Mitarbeiter zu einem Heimspiel ins Allianz Stadion ein“, so Christoph Peschek über die weihnachtliche Spendenaktion.

Ein Herz für Kinder

Auch für Geschäftsführer Sport, Zoran Barisic, ist die Aktion eine grün-weiße Herzensangelegenheit. „Ich hoffe sehr, dass wir den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Freude bereiten konnten und freuen uns schon jetzt, sie im passenden Outfit im Stadion begrüßen zu dürfen“, ergänzt Barisic mit einem Augenzwinkern.

„Fußball kennt keine Herkunft und keine Nationalität – das verbindet den SK Rapid mit dem Integrationshaus. Wir bedanken uns recht herzlich für die tollen Fanartikel und Sportbekleidungen! Damit sind auch viele der Kinder und Jugendlichen im Integrationshaus für ihre eigenen sportlichen Freizeitaktivitäten top ausgestattet“, freuen sich Geschäftsführerin Alexandra Jachim und Vorstandsvorsitzender Sepp Stranig vom Integrationshaus.

