Sich selbst etwas Gutes tun: Barbara Sburny leitet bereits seit 2008 verschiedene Yoga-Kurse. Dabei geht es ihr in den Einheiten auch um die Gemeinschaft.

WIEN/PENZING. "Beim Yoga wird einem nie fad", findet Barbara Sburny, die 2000 zur Yoga-Philosophie gefunden hat. Die Unterscheidung ist ihr wichtig: "Yoga ist keine Religion, es ist eine Lebenseinstellung, eine Philosophie, die aus Indien stammt". In den Jahren als Yoga-Lehrerin hat sie gelernt, dass es gar nicht darum geht, wie gut und beweglich man in den Positionen selbst ist, sondern viel eher zu spüren, was einem gut tut und wo die eigenen Grenzen sind. Selbst hat sie sich auf Hatha Yoga spezialisiert und kombiniert gerne mit Elementen aus Yin Yoga, Anusara und der Yogatherapie.

hochgeladen von Lea Bacher

YogaInspiration für Erwachsene jeden Alters



Die Penzingerin bietet unter dem Namen "YogaInspiration" in der Pfarre Hütteldorf St. Andreas Kurse für Erwachsene jeden Alters und im 6. Bezirk Kurse für Senior:innen an. Freie Plätze gibt es noch in allen drei Gruppen. Sburny absolvierte unter anderem eine zusätzliche Ausbildung, in der sie lernte, altersgerechtes Yoga für ältere Menschen anzubieten. Schließlich kann man - wie in jedem Sport - Übungen auch falsch einlernen. Ihr Ziel ist, ihren Schüler:innen zu vermitteln, wie gesundes Yoga funktioniert und dabei Freude bereitet. Denn sie merkt in den Kursen, dass der Alltagsstress und Leistungsdruck viele belastet. Yoga soll als Ausgleich dienen und dazu, wieder neue Energie und Kraft zu tanken.

hochgeladen von Lea Bacher

Dabei konzentriert sich Sburny auf das klassische, körperorientierte Yoga. "Manche kommen schon seit Jahren zu mir und sagen trotzdem, dass jede Stunde anders ist", erzählt sie. Es freut sie, dass sich viele nicht nur auf die Yoga-Einheit, sondern auch auf die anderen "Yogis" und die Gemeinschaft freuen. Das Besondere an Sburnys zehnwöchigen Kursen ist, dass es immer einen roten Faden gibt: Zum Beispiel wird jede Einheit einem anderen Energiezentrum gewidmet oder einer Körperregion, zu der die passende Atemtechnik geübt wird. "Yoga ist wirklich für jeden möglich", sagt Sburny. Wichtig ist das Vertrauen zur Lehrerin oder zum Lehrer.

Barbara Sburny bietet verschiedene Yoga-Kurse für Erwachsene an.

hochgeladen von Lea Bacher

Yoga-Reisen und Workshops



Barbara Sburny bietet auch ganz besondere Yoga-Ferien an: Bei "Yoga und Langlaufen" wird gemeinsam ein Wochenende in der Steiermark verbracht. Es wird Zeit an der frischen Luft beim Schneeschuhwandern und Langlaufen verbracht und im Wellnessbereich entspannt. Die täglichen Yoga-Einheiten kommen natürlich auch nicht zu kurz! Das nächste Wochenende findet von Donnerstag, 17. Februar, bis Sonntag, 20. Februar 2022 im Joglland in der Oststeiermark statt. Im April plant Sburny ein "well-being"-Wochenende in Kirchberg an Wechsel und im Oktober 2022 Yoga und Wandern in Payerbach.

Mehr Infos zu Barbara Sburny "YogaInspiration" unter: www.yogainspiration.at

Das könnte dich auch interessieren:

Das wünschen sich die Penzinger für 2022