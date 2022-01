Seit 01.11.2021 ist die Kabarettistin Sonja Pikart bei Gerhard Blaboll in der Sendung „Mit Künstlern auf du und du“ zu hören.

https://www.youtube.com/watch?v=h12vHpBCUb4

Sonja Pikart gehört zur jungen Garde österreichischer Kabarettisten, die scharfsinnig mit treffendem Humor die Gesellschaft rund um sich auf die Schaufel nehmen. Die gebürtige Aachenerin, die ihre Jugendjahre in Münster verbracht hat, ist nach dem Abschluss eines Biologiestudiums nach Wien gezogen, um hier Schauspiel zu lernen. Sehr bald bemerkte sie, dass ihr Kabarett noch mehr Spaß macht als die Schauspielerei und so ist sie seit fünf Jahren erfolgreich mit ihren Programmen unterwegs. Nach „Gluten Abend“ und „Metamorphose“ hat sie nun „Ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand“ als aktuelles Programm, in dem sie die Freiheit als roten Faden gewählt hat.

Die Musik ist eine Auswahl aus der Lieblingsmusik von Sonja Pikart.