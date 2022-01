Maximilian Ullmann verlässt den SK Rapid Wien und wird zukünftig für den Venzia F.C. in der italienischen Serie A auflaufen. Mit Stephan Auer haben die Hütteldorfer einen Ersatzmann bereits in den eigenen Reihen.

WIEN/PENZING. Ullmann kam 2019 vom LASK nach Hütteldorf und wurde auf Anhieb Stammspieler bei Rapid. In seinen ersten beiden Saisonen verpasste er lediglich ein einziges Pflichtspiel, in der laufenden Spielzeit kam er bereits in 28 Partien zum Einsatz. Insgesamt brachte er es für Grün-Weiß auf 103 Einsätze in Bewerbsspielen, dabei erzielte er sechs Treffer und legte elf weitere auf.

Was hälst du vom Ullmann-Wechsel zu Venedig in die Serie A?

Für kolportierte 500.000 bis 600.000 Euro wechselt Ullmann sofort nach Italien zum Venezia F.C. in die Serie A, Italiens höchste Spielklasse. Der Vertrag des 25-jährigen Oberösterreichers wäre bei Rapid im Sommer ausgelaufen. Die Grün-Weißen haben also die letzte Chance genutzt um eine Ablöse zu kassieren.

Ullmann war Rapidler des Jahres

Der Linksfuß war ob seiner Zuverlässigkeit und freundlichen Art auch bei den Rapid-Fans sehr beliebt und wurde 2020 zum Rapidler des Jahres und damit Nachfolger von Goalgetter Taxiarchis Fountas gewählt. "Ich habe die Zeit hier sehr genossen und bin stolz, dass ich beim größten Klub Österreichs spielen durfte. Nun freue ich mich auf die neue Aufgabe in Venedig und drücke meinen alten Mannschaftskollegen die Daumen, dass sie viele Erfolge feiern können. Ein Dank gilt auch den vielen Rapid-Fans, die mich immer toll unterstützt haben", sagt Maximilian Ullmann bei seinem Abschied.

Beim SK Rapid wird Maximilian Ullman künftig nicht mehr kicken.

hochgeladen von Othmar Rabensteiner

Der grün-weiße Geschäftsführer Sport, Zoran Barisic, sagt zum Wechsel des Oberösterreichers: "Maximilian Ullmann hat vor allem in seinen ersten beiden Saisonen hervorragende Leistungen für unseren Klub erbracht. Ich freue mich, dass abermals ein Spieler aus unserem Verein den Sprung in eine der Top-5-Ligen Europas schafft, wünsche ´Ulli´ alles Gute bei seiner neuen Herausforderung und danke für sein Engagement in den letzten zweieinhalb Jahren."

Jonas Auer als Nachfolger

Zum Thema Nachfolger sagt Barisic: "Da Ullmann schon Anfang der Saison keinen Hehl daraus machte, dass er seine Karriere im Idealfall in einer der großen Ligen im Ausland fortsetzen möchte, haben wir mit Jonas Auer bereits im letzten Sommer starken Ersatz für seine Position geholt und auch Martin Moormann, der sich zuletzt mehrfach als Innenverteidiger bewiesen hat, kann links hinten spielen."

Bei Venezia in der Serie A findet sich Ullmann mitten im Abstiegskampf wieder. Um den Gang in die Serie B zu verhindern wurden zuletzt bekannte Spieler wie Michael Cuisance (FC Bayern München), Nani (Orlando) und Sergio Romero (früher bei Manchester United) verpflichtet. Mit Michael Svoboda steht auch ein weiterer Österreicher bei Venedig unter Vertrag.

Mehr zum Thema Rapid:

Yusuf Demir kehrt aus Barcelona nach Hütteldorf zurück

Sport-Club-Bomber für den SK Rapid Wien