Vorgefertigte Systeme sparen Baufamilien Zeit und damit Geld



OÖ. Keller oder Bodenplatte? Diese Frage stellt sich vielen, die planen, ein Haus zu errichten. Ein Keller bringt nicht nur zusätzliche Wohn- oder Nutzfläche, unterkellerte Eigenheime besitzen auch eine bessere Wertentwicklung. Auch beim Bau eines Kellers gilt: Zeit ist Geld. Daher setzen sich zeitsparende und witterungsunabhängige Vorfertigungssysteme, also Fertigkeller, immer mehr durch.

Im Werk vorgefertigt



Mit modernster Technologie können individuelle Wünsche in die Realität umgesetzt werden. Die Pläne gehen direkt aus dem CAD-Programm in weitgehend vollautomatische Produktionsanlagen. Das garantiert somit einen termingerechten Baufortschritt sowie eine präzise Fertigung unter optimalen Bedingungen. Die Wände werden vollmassiv aus wasserundurchlässigem Beton gegossen und im Werk vorgefertigt. Sie enthalten bereits alle notwendigen Aussparungen usw. Auch der Einbau von Kellerfenstern, Feuerschutztüren und eines modernen Elektro-Leerrohrsystems findet ebenfalls bereits im Vorfeld statt. Die Montage kann auf der Baustelle an nur einem Tag erledigt werden. Die sonst üblichen und oft störenden Montagestützen sind dabei nicht erforderlich. Dazu werden Decke und Treppe ebenfalls exakt vorgefertigt.