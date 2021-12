Harmlose Erkältungsbeschwerden lassen sich oft mit Hausmitteln lindern. Was gegen Schnupfen und Husten wirkt, weiß der Schwertberger Apotheker Christoph Hoyer.



SCHWERTBERG. Oft merkt man schon an bestimmten Symptomen, dass eine Erkältung oder ein grippaler Infekt im Anmarsch ist. "Gerade in der ersten Phase kann man einige bekannte Hausmittel leicht zu Hause anwenden, um den lästigen Husten oder Schnupfen wieder loszuwerden", sagt Christoph Hoyer, Inhaber der Christophorus-Apotheke in Schwertberg und Betreiber der Online-Apotheke ApoMed.at

Inhalieren wirkt schleimlösend



"Die klassische Dampfinhalation eignet sich perfekt, um Schnupfen und Husten zu bekämpfen. Die Inhalation wirkt schleimlösend und hilft dabei, wieder richtig durchatmen zu können. Einfach etwas heißes Wasser in eine Schüssel geben und eventuell ätherische Öle, zum Beispiel Eukalyptus oder Pfefferminz, oder Kräutertees wie Salbei oder Thymian hinzugeben", empfiehlt der Apotheker. Anschließend soll man für etwa zehn Minuten mit einem Handtuch über dem Kopf den Dampf einatmen.

Wenn der Hals kratzt



"Bei einem kratzenden Hals hilft es zum Beispiel, Ingwertee mit etwas Zitrone und Honig zu trinken." Die entzündungshemmende Wirkung von Ingwer und Honig sei in Kombination mit der Vitamin-C-haltigen Zitrone die ideale Kombination. Eine Erleichterung können auch Erkältungssalben bringen. Jene bekommt man in der Apotheke. Sie lindern Husten und befreien die verstopfte Nase.

Bewährtes Hausmittel aus der Küche



Hoyers Abschlusstipp: "Ein bewährtes Hausmittel, um Hustenreiz zu lindern, ist außerdem Zwiebelsaft. Dafür lässt man eine klein geschnittene Zwiebel mit etwas Honig über Nacht in einem Glas Wasser stehen. Am nächsten Morgen kann man das zwar nicht so wohlschmeckende, aber wirksame Mittel zu sich nehmen."

Wenn man trotz der Anwendung verschiedenster Hausmittel keine Besserung verspürt oder zusätzlich Fieber auftritt, sollte man einen Arzt oder Apotheker aufsuchen und sich beraten lassen.