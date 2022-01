In einem Wohnhaus im Ortsteil Blindendorf in der Gemeinde Ried in der Riedmark brach am Nachmittag des 12. Jänners Feuer aus. Sieben Feuerwehren standen im Einsatz, um den ausgedehnten Zimmerbrand zu löschen.



RIED/RIEDMARK. In einem Zimmer im Obergeschoß des Wohnhauses brach aus bislang unbekannter Ursache Feuer aus. Eine Anwohnerin bemerkte den Brand und versuchte noch, diesen zu löschen. Da dies aber nicht mehr gelang, brachten sich die vier Hausbewohner in Sicherheit und alarmierten die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich der Brand zu einem ausgedehnten Zimmerbrand entwickelt. Dichter schwarzer Rauch drang bereits aus den Fenstern. Die Feuerwehr startete sofort unter schwerem Atemschutz einen Innenangriff. Beim Löschangriff und bei den anschließenden Nachlöscharbeiten waren insgesamt drei Atemschutztrupps im Einsatz. Die vier Bewohner wurden vom Roten Kreuz versorgt. Zwei von ihnen wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz standen sieben Feuerwehren, das Rote Kreuz und die Polizei samt Brandermittlern.