Alfred Hochedlinger gilt als einer der Hauptvertreter der „Neuen Geistlichen Musik“ im deutschen Sprachraum. Jetzt wurde er für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

MAUTHAUSEN. Für sein umfangreiches musikalisches Schaffen wurde Alfred Hochedlinger, 59, mit der Kulturmedaille des Chorverbandes gewürdigt. Übergeben wurde diese Auszeichnung von Karl Diwold, Regionalobmann des Chorverbands Mühlviertel, und Chorverband-Präsident Harald Wurmsdobler im Rahmen des Konzerts „Sentimental Journey“ in der Pfarrarena Mauthausen. Als erste Gratulanten stellten sich Bürgermeister Thomas Punkenhofer und Kulturreferentin Sonja Kolar ein. „Das Geheimnis des Erfolges von Hochedlinger ist: Er mag Menschen und die Menschen mögen ihn“, sagte der Bürgermeister. Von der Pfarre gratulierten Helene Aichhorn und Traudi Nussböck. Vom Chor Rony Niederhauser.

Alfred Hochedlinger ist Religionslehrer in Mauthausen, Musikerzieher an der Pädagogischen Hochschule, Chorleiter, Organist und Komponist. Heute gilt Hochedlinger als einer der Hauptvertreter der „Neuen Geistlichen Musik“ im deutschen Sprachraum.



Start mit Jugendchor

Harald Wurmsdobler würdigte das Lebenswerk von Alfred Hochedlinger. Im Jänner 1981 fand sich eine Jugendgruppe unter der Leitung des damals angehenden Maturanten Alfred Hochedlinger zusammen, um Gottesdienste mit rhythmischen Liedern zu umrahmen. Dieser Mauthausener Jugendchor entwickelte sich in den letzten 40 Jahren zu dem weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannten Chor „CPM musica viva“. Unter der Leitung von ihrem Gründer Alfred Hochedlinger singt dieser Chor inzwischen alle bedeutenden Chorwerke der Weltliteratur von Händels Messias über das Mozart Requiem bis zu den großen Chorwerken von Beethoven und Schubert. Darüber hinaus wagt sich der Chor in viele neue Sparten: Musical Melodien, Jazz Standards, Pop- und Filmmusik, Afro Music und Spirituals finden sich auf den Konzertprogrammen der letzten Jahre.

Arrangeur und Komponist

Als Chorleiter entwickelte Alfred Hochedlinger über die Jahre sein Talent als Arrangeur und Komponist. Es gibt kaum einen Kirchenchor in Österreich, der nicht seine Werke pflegt. Das Geheimnis seines Erfolges dürfte neben seinem Talent wohl auch sein, dass er als erfahrener Chorleiter über die Arbeit in den Chören besten Bescheid weiß. Einprägsame Melodien spannende harmonische Entwicklungen mit Einflüssen aus Jazz- und Popmusik kennzeichnen seine Kompositionen.

Die Werkliste von Hochedlinger umfasst fast 400 Kompositionen, die in namhaften Verlagen erschienen sind. Der Großteil seiner Werke ist inzwischen in seinem Eigenverlag www.hochedlinger.info erschienen. Seine Erfolge als Chorleiter und Komponist machten ihn inzwischen zu einem begehrten Referenten für Neue Geistliche Musik bei Fortbildungsveranstaltungen im deutschsprachigen Raum. Auch für den Chorverband steht er immer wieder als Referent bei Chorseminaren zur Verfügung.

Lieder gegen Krieg

Durch das Konzertprogramm führte Werner Wöckinger. „Unser Chor hat sich früh der Verantwortung unseres historisch belasteten Heimatorts angenommen und viele Lieder gegen den Krieg gesungen. Zahlreiche Auftritte in der Gedenkstätte Mauthausen geben Zeugnis davon. Alfred Hochedlinger hat sich auch in seinen Kompositionen immer wieder mit dem Thema Krieg auseinandergesetzt.“ Im Rahmen des Konzerts kam es zur Uraufführung der Mottete zu einem Bibelvers aus den Epheser-Brief „Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens“. Vor dieser Uraufführung ließ man die Friedensglocke der Pfarre für die Opfer des Ukraine-Kriegs erklingen.



Ehrenzeichen in Gold

Die Konzertbesucher genossen den musikalischen Bogen, den der Chor der Pfarre Mauthausen spannte. Im Rahmen des Konzerts übereichte Bürgermeiser Thomas Punkenhofer Peter Aichinger, Pianist des Abends, das Ehrenzeichen der Gemeinde Mauthausen in Gold. Aichinger ist Organist der Pfarre, Mitglied beim CPM musica viva auf dem Piano und ein unverzichtbares Mitglied in der Pfarre, wenn es gilt, etwas zu erledigen.