Der Englhof von Familie Tremesberger ist als Biobetrieb und Mostheuriger ein wichtiger Nahversorger für die Region.



BAUMGARTENBERG. Für den Englhof in Baumgartenberg ist nachhaltiges Wirtschaften in und für die Region mehr als nur ein Trend. Der Betrieb wird seit 2003 biologisch von Familie Tremesberger geführt. 2019 übernahm Karl Christoph von seinen Eltern Angela und Karl die Landwirtschaft. Am Hof werden Bio-Schweine großgezogen und Hühner gehalten. Im Hofgarten und in den Streuobstwiesen gedeihen die unterschiedlichsten Gemüse- und Obstsorten. Mehr als 30 selbsterzeugte Bio-Fleisch- und -Wurstprodukte sowie eine bunte Vielfalt an Gemüse und Kräutern werden auf der Speisekarte des betriebszugehörigen Mostheurigen angeboten. Ein Großteil des Gemüses wird im Heurigen verwendet, ein weiterer Teil wird von Angela zu Einlegegemüse verfeinert. Auch die im Heurigen angebotenen Süßspeisen werden von ihr selbst nach traditionellen Rezepten gebacken.

Zusammenarbeit mit anderen Bauern in der Region



Von einer regionalen Bio-Bäuerin werden Milchprodukte bezogen, eine ortsansässige Bäuerin zaubert in ihrem Brotbackofen das herzhafte Hausbrot für den Heurigen und das Kürbiskernöl stammt ebenfalls vom Bio-Bauern aus der Region. Mit vielen weiteren Landwirten besteht eine jahrelange Zusammenarbeit. Aus den Früchten, die auf den Streuobstwiesen reifen, produziert der Seniorchef verschiedene, bereits mehrfach prämierte Moste und mehr als ein Dutzend Edelbrände. Intensive, den Boden belastende Bewirtschaftung, gibt es im biologischen Landbau nicht, lange Transportwege und damit verbundene umweltbelastende Emissionen bleiben aus. Damit wird auch die Natur geschont. Einblicke, wie das Leben am Bauernhof ist, können Kinder im Rahmen von „Schule am Bauernhof“ am Englhof gewinnen. Der Englhof ist mit seiner Vielfalt an biologischen Produkten für die in der Region lebenden Menschen, Unternehmen und Organisationen zu einem wichtigen Nahversorger geworden.

Einreichungen für den Regionalitätspreis 2020 sind bis 16. August möglich – per Post an: BezirksRundschau GmbH, Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding oder online: meinbezirk.at/regionalitätspreis-oö



Einreichungen sind in neun Kategorien möglich:

• Dienstleistung und Handel

• Industrie

• Handwerk und Gewerbe

• Vereine, Institutionen, Behörden

• Tourismus

• Gastronomie

• Land- und Forstwirtschaft

• Mobilität und erneuerbare Energien

• „Regional & Digital“

Sonderpreis

„Oberösterreicher von Herzen“